I migliori TV sul mercato stanno diventando sempre più sottili, e per questo Samsung ha lanciato alcuni anni fa l'idea di un apparecchio da appendere al muro come un quadro, e che consenta da spento di vedere vere e proprie opere d'arte a scelta: The Frame .

Caratteristiche tecniche

Disponibile in quattro dimensioni, 55", 65", 75" e 85", NXTFRAME di TCL è un televisore 4K QLED dotato di finitura opaca antiriflesso e presenta cornici magnetiche che si possono attaccare al telaio in bianco sporco per permettere la massima personalizzazione e integrarsi in ogni ambiente.

Come The Frame di Samsung, presenta una libreria di opere d'arte tra cui scegliere per decorare la stanza, e oltre alla possibilità di mostrare le proprie foto si possono pure mostrare immagini generate dall'IA (viene definita AI Art Capability, non sappiamo se si intende che si possono creare immagini con l'IA).

A vederlo, l'apparecchio non sembra troppo diverso da The Frame di Samsung, ma sotto al cofano ci sono alcune differenze fondamentali. Innanzitutto, NXTFRAME non è dotato di una scatola esterna per le connessioni come la One Connect Box di The Frame, ma è un'opzione all-in-one.

Lo spessore è leggermente superiore, ma veramente di poco (2,6 cm per The Frame e 2,8 cm per NXTFRAME, che diventano 3 nella versione da 85 pollici), tanto che TCL lo pubblicizza come il televisore all-in-one "più sottile" sul mercato.