Montare le ventole su PC non sarà più antipatico: le NZXT single-frame sembrano una vera manna dal cielo

Fra i marchi legati al mondo dell'informatica presenti al Computex di Taipei c'era ovviamente anche NZXT , brand specializzato in componenti PC e periferiche di vario genere molto attivo anche in Italia. Tra le novità portate dal marchio alla fiera ci sono nuovi alimentatori e rivisitazioni di case best seller , ma la cosa forse più interessante è un componente che talvolta può diventare davvero antipatico da posizionare nei PC Destkop "fatti in casa".

Le nuove ventole Single-Frame

Certo, come disse il saggio protettore della PC Master Race, il maestro Henry Cavil , la più grande soddisfazione dei PC Gaming è montarli da soli e sperare che non esploda la casa quando li colleghiamo a corrente, ma nulla vieta di semplificare un minimo il lavoro. Ed ecco arrivare le ventole single-frame NZXT F-Series RGB Core . Come suggerisce il nome del prodotto, le ventole single-frame sono sostanzialmente raggruppate in un'unica struttura . Dovete mettere 3 ventole con o senza radiatore? Invece di 12 viti ne mettete 4, e avete un solo cavo in uscita. Quest'ultimo raggruppa connessioni RGB e PWM in un unico collegamento, che può poi essere collegato a qualsiasi porta ARGB e ventola a 5V sulle schede madri . A breve arriverà anche il nuovo NZXT Control Hub (Q3 2024) a cui collegarle.

NZXT, oltre al filmato che vi abbiamo appena proposto, ha snocciolato anche qualche informazione in più a riguardo.

Per cominciare, le single-frame saranno disponibili in 3 formati: F360 a 3 ventole, F280 a 2 ventole e F240 a 2 ventole. Per ovvie ragioni non c'è la ventola singola, che comunque di solito serve solo per la parte posteriore del case. Ogni ventola ha 8 LED rgb regolabili singolarmente, e sono anche dotate di cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma antivibrazione per ridurre appunto vibrazioni e rumore anche a velocità elevate. NZXT conferma anche che le ventole single-frame saranno utilizzate per qualsiasi nuova creazione di NZXT. Questo quindi si estende anche ai futuri case o ai raffreddamenti a liquido.

E per quanto riguarda disponibilità e prezzi? Arrivano sul mercato (anche italiano) durante il mese di giugno ai seguenti prezzi: F240 a 44,99€, F280 a 49,99€ e infine le F360 a 69,99€. Per il nuovo Control Hub bisognerà aspettare ancora qualche mese. Visto che prima parlavamo di ventole singole, NZXT per l'occasione ha riprogettato anche la serie F a ventola singola, distinguendole nella serie Quiet Airflow (per raffreddamento silenzioso) e nella serie Static Pressure, pensate per spazi ristretti come radiatori e dissipatori.

Saranno disponibili sempre a giugno a partire da 19,99€ l'una.