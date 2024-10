Occhio alle novità NZXT per assemblare PC. Ma non fatevi piacere troppo la MOBO, che bisogna pazientare

Alcuni di questi nuovi dispositivi sono già disponibili , ma per altri c'è da aspettare (e nemmeno così poco). Non ci rimane che scoprirli insieme!

Con la nuova ondata di processori AMD e con il lancio prossimo di varie altre novità (nuovi SoC Intel, nuove RTX serie 50 ), NZXT non vuole farsi trovare impreparata. Ed ecco che fra le novità arrivano la riedizione del case H5 , in questo caso nel formato, Flow RGB, un nuovo Kraken Elite e anche la nuova MOBO dedicata ai processori AMD.

Il nuovo NZXT H5 Flow 2024

Un fattore importante, soprattutto per case compatti come questo, ma quali sono le novità?

Di case per i PC ce ne sono a bizzeffe in circolazione, ma NZXT continua a ritagliarsi i suoi spazi grazie alle linee classiche e ai continui miglioramenti che introduce.

La versione Flow è disponibile a 104,99€, mentre per la versione RGB dotata di una tripletta F360 RGB Core (sono tre ventole a singolo frame) servono 122,99€. Manco a dirlo questa versione è davvero conveniente.

Il nuovo Kraken Elite

Inoltre c'è un nuovo display LCD IPS più grande del 30% rispetto al passato, adesso integrato via software anche con YouTube , Spotify e Google Foto . Vediamo le caratteristiche salienti:

NZXT rinnova anche la sua serie di dissipatori AIO della linea Kraken . Più nel dettaglio, si tratta della linea Elite, quella per utenti più esigenti.

Finalmente la nuova scheda madre!

Si tratta ovviamente di una scheda ottimizzata per i nuovi processori desktop AMD Ryzen serie 9000 basati su architettura Zen 5 . È anche pensata per essere compatibile con tutte le novità AMD almeno fino al 2027, il che è già qualcosa.

Tutto molto bello, ma ci sono due problemi.

Il primo è che non conosciamo il suo prezzo. Il secondo è che dovremo attendere il Q1 del 2025 per metterci le mani sopra.

Quest'ultimo fattore potrebbe dipendere dal fatto che a breve saranno presentati anche i nuovi SoC desktop di casa Intel. Probabile che NZXT abbia in programma anche nuove MOBO compatibili con i processori in questione, e che lanci tutte le nuove schede madri in contemporanea.