OpenAI rinvia al prossimo anno una funzione che aveva già promesso

Del resto, le scorse settimane sono state davvero impegnative per OpenAI, che ha dovuto fronteggiare l'allontanamento del CEO Sam Altman , la rivolta di centinaia di dipendenti, l'accoglienza di un nuovo CEO nonché il ritorno dello stesso Altman : insomma, una vera tempeste che avrebbe messo a dura prova l'azienda. In ogni caso, le attività non si sono fermate del tutto. A riguardo, sempre nell'email, OpenAI ha evidenziato che gli utenti dovranno aspettarsi alcuni aggiornamenti per ChatGPT. In particolare, il team di sviluppo ha annunciato di aver migliorato alcune funzionalità della piattaforma GPT personalizzata.

Per quanto riguarda lo store, consisterà in un mercato in cui gli utenti dei costruttori GPT di OpenAI potranno vendere e condividere i GPT che hanno creato. Per chi non lo sapesse, i GPT personalizzati consistono in "versioni personalizzate di ChatGPT che combinano istruzioni, conoscenze extra e qualsiasi combinazione di competenze" per casi d'uso specifici.