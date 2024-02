Pensavamo di aver visto tutto con Vision Pro ed invece no: ecco gli occhiali con AI

L'intelligenza artificiale ormai è diffusa in molti ambiti e certamente comporta dei vantaggi per gli utenti. In tal senso, prossimamente debutterà un prodotto che potrebbe sorprendere: si tratta di Frame AI Glasses, un paio di occhiali firmati da Brilliant Labs, caratterizzati da un display virtuale heads-up dotato di funzionalità AI. A questo proposito, l'azienda li ha definiti come "la reinvenzione degli occhiali per l'era dell'intelligenza artificiale".

Entrando nel vivo della notizia, la tecnologia che consente tutto ciò è realizzata da OpenAI, il tutto "nascosto" dietro ad un paio di lenti equipaggiate con fotocamera, microfoni e speaker. Il display micro OLED, invece, viene visualizzato tramite un prisma in una porzione della lente. Le batterie sono due, che si caricano attraverso Mister Power, ovvero una clip arancione che si appoggia al ponte degli occhiali (equipaggiata con una presa USB-C). L'autonomia dichiarata è di circa un giorno.