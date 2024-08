I nuovi occhiali AR di Meta e Snap potrebbero essere presentati a brevissimo: cosa sappiamo

Snap Spectacles 5

Come avvenuto nel 2021 con gli Spectacles 4 , stando a quanto riportato Snap prevede di produrre meno di 10.000 unità dei suoi occhiali, con l'intenzione di distribuirli a sviluppatori e partner.

Già gli Spectacles 4 avevano segnato un cambiamento significativo rispetto ai modelli più vecchi, aggiungendo per la prima volta schermi integrati e tecnologia AR

Meta Orion

Possibili prototipi dei Meta Orion mostrati in uno scatto da Zuckerberg

I Ray-Ban Meta sono stati solo un assaggio. L'azienda di Mark Zuckerberg ha investito miliardi nel settore degli occhiali AR e già a febbraio era trapelata la notizia che in autunno avrebbe presentato la prima versione.

Ora, secondo un rapporto di The Verge, Meta annuncerà i suoi occhiali AR, nome in codice Orion, tra poco più di un mese, alla conferenza Connect a Menlo Park il 25 settembre.

Vista l'esperienza con visori e occhiali, sebbene non AR, di Meta, le aspettative sono elevatissime, e diversi analisti sono convinti che saranno gli occhiali AR più avanzati mai presentati.

A supporto di questa ipotesi, il CTO di Meta Andrew Bosworth all'inizio del 2024 aveva testualmente dichiarato a The Verge: "penso che potrebbe essere il pezzo di tecnologia più avanzato del pianeta nel suo settore", ribadendo che "nel settore dell'elettronica di consumo, potrebbe essere la cosa più avanzata che abbiamo mai prodotto come specie".

Questo però non vuol dire che gli occhiali saranno disponibili sul mercato a breve, in quanto la tecnologia non è ancora pronta. A quanto pare ne verranno prodotte poche migliaia di unità, destinate solo a selezionati individui che probabilmente li testeranno.