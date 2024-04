Finalmente la scienza ha dimostrato perché fate schifo ai videogiochi

Lo studio in oggetto si chiama "The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds" ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Plos One , poi ripreso da testate come PC Gamer e The Guardian . La tesi di fondo è che non esista una vera e propria soglia per l'occhio umano, ma alcune persone possano percepire più frame per secondo di altre.

I risultati sono stati molto interessanti, perché alcuni degli utenti hanno dichiarato di vedere una luce costante già a 35 fps circa, mentre per altri la luce sembrava ancora intermittente a oltre 60 frame per secondo .

Ecco dunque che sorge una nuova possibilità di giustificazione per tutti gli utenti "meno performanti" nei giochi competitivi: non è colpa delle vostre abilità, ma dei vostri occhi che non vedono abbastanza fps!

In pratica, potendo percepire una maggior quantità d'immagini al secondo, i gamer e gli sportivi in generale sono "naturalmente" avvantaggiati rispetto a coloro che vedono con una frequenza più ridotta.

Crediamo che le differenze individuali nella velocità di percezione potrebbero diventare evidenti in circostanze di alta velocità, in cui potrebbe essere necessario individuare o seguire oggetti in movimento rapido, come negli sport con la palla, o in situazioni in cui le scene visualizzate cambiano velocemente, come nei giochi competitivi.

Ovviamente si fa per scherzare, perché la questione è molto più complicata di così, però ricerche come queste dimostrano che esistono delle reali differenze tra le persone nel modo di percepire le immagini in movimento. Con la diffusione di monitor e televisori con supporto a refresh rate sempre più elevati – addirittura fino a 540 Hz –, tale differenza sta emergendo sempre più chiaramente e può risultare importante in particolari generi videoludici, come ad esempio sparatutto (FPS), strategici in tempo reale (RTS), MOBA, giochi di guida e altri ancora.

In ogni caso, se siete videogiocatori e le vostre prestazioni su giochi come questi non sono eccezionali, vi sconsigliamo fortemente di giustificarvi con i vostri compagni di gioco con utilizzando questa ricerca.