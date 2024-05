Il riconoscimento del testo di Windows funzionerà anche... dal telefono Android!

Dopo aver latitato per troppo tempo, Microsoft sta finalmente facendo sul serio con il riconoscimento del testo (OCR). Alla fine dell'anno scorso, la funzione è arrivata in Strumento di Cattura, e ora sta per approdare anche in Collegamento al telefono (se volete sapere come sfruttare al meglio Collegamento al telefono, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato).