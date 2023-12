OD è il nuovo gioco di Hideo Kojima per chi non ha paura di urlare

Creato (e lanciato) in collaborazione con l'attore e regista Jordan Peele e con il supporto di Xbox Studios , OD è, secondo le parole dello stesso Kojima, "un gioco, non fraintendetemi, ma è allo stesso tempo un film, ma allo stesso tempo una nuova forma di media".

Il trailer non ci dice molto, ma sappiamo per certo che sarà un'avventura horror assolutamente imperdibile, il gioco che probabilmente Kojima avrebbe voluto fare da tempo, ma che Konami non è riuscito. E ora con Microsoft sì (sapete come riprodurre i videogiochi Xbox su altri dispositivi con Cloud Gaming ?).

Il trailer di OD non ci dice molto, tranne il fatto che avrà come protagonisti attori come Sophia Lillis ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"), Hunter Schafer ("Euphoria") e Udo Kier ("Flesh for Frankenstein", e che sarà spaventoso. I tre attori, in primo piano, ripetono una frase: "Il dinosauro viola affamato ha mangiato la volpe gentile e vivace, il granchio chiacchierone e la balena pazza e ha iniziato a molestare e starnazzare".

Successivamente, si vede riflessa negli occhi di Sophia Lillis una porta che si apre, poi una figura scura entra e l'attrice urla. Secondo quanto riportato da Kojima Productions, "OD esplora il concetto di testare la soglia della paura e cosa significa per OD sulla paura".

Sul palco, Peele e Kojima si sono scambiati convenevoli, dichiarando ognuno di essere un fan dell'altro, e di essere entusiasti per la collaborazione.

Altri dettagli non sono stati condivisi, men che meno una data di lancio, ma ovviamente OD uscirà su Xbox, il che significa che dovrebbe arrivare anche su PC. Per il momento, tutto quello che possiamo fare è lasciarvi al trailer.