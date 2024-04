Offerta DAZN: i primi 4 mesi di piano Standard a meno di 20€ mensili

Manca poco meno di una settimana all'attesissimo derby della Madonnina e, per l'occasione, DAZN ha lanciato un'offerta disponibile per tutte le nuove attivazioni del piano Standard (sapete già come vedere DAZN su Sky?). Nel dettaglio, l'abbonamento verrà scontato per i primi quattro mesi al prezzo speciale di 19,90 euro al mese. Successivamente, il piano DAZN Standard passerà a 40,99 euro mensili, ovvero l'attuale prezzo di listino.

L'offerta è attivabile direttamente tramite la schermata principale del sito della piattaforma, dove ci viene mostrato un banner che pubblicizza l'incontro di Serie A TIM. La partita tra Milan e Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.