Passare a ho. Mobile conviene! Ecco la nuova offerta da 100 Giga e 5,99 euro al mese, ma sbrigatevi

Il piano, che mette a disposizione 100 Giga in 4G a 5,99 euro al mese , presenta però condizioni diverse a seconda dell'operatore di provenienza: scopriamo tutti i dettagli, ricordandovi al contempo il nostro strumento per trovare le migliori offerte di rete mobile sul mercato .

ho. Mobile , l'operatore virtuale di Vodafone, ha lanciato per un periodo di tempo limitato una nuova offerta per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o portano quello attuale da un altro gestore .

Tutti i dettagli dell'offerta

La nuova offerta di ho. Mobile, disponibile in prima pagina sul sito dell'operatore, è attiva solo da oggi 8 luglio fino al 29 luglio 2024, salvo proroghe, e presenta le seguenti caratteristiche:

Minuti illimitati

illimitati SMS illimitati

illimitati 100 Giga in 4G, con velocità fino a 60Mbps 6,40 Giga in Unione Europea

in 4G, con velocità fino a 60Mbps 5,99 euro al mese

al mese SIM gratis

Attenzione però. Se si attiva un nuovo numero, il costo di attivazione è di 2,99 euro al mese, quindi in totale si pagheranno 8,99 euro all'acquisto, 6 euro per la prima ricarica (da cui verrà scalato il costo del rinnovo di 5,99 euro) e 2,99 per l'attivazione.

Per chi invece proviene da un altro operatore, la situazione è diversa a seconda del gestore. Il costo di attivazione è di 2,99 euro (in promozione da 29,90 euro) se si proviene da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

Se invece si proviene da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione è di 29,90 euro senza promozione, e inoltre è obbligatorio attivare la ricarica automatica. In caso non si dovesse attivare la ricarica automatica in fase di sottoscrizione, verrà proposta l'offerta da 13,99 euro al mese con 150 GB in 4G, sempre con minuti illimitati, SMS illimitati e costo di attivazione di 29,90 euro.

Ricordiamo che con 0,99 euro al mese in più è possibile attivare l'opzione ho. Il Turbo, che consente di accedere al 5G con velocità di download fino a 2 Gbps e di upload fino a 200 Mbps. La stessa opzione è attivabile a 1,99 euro al mese all'interno del programma ho.+, che offre altri vantaggi.

Infine, è possibile scegliere un numero personalizzato all'interno dell'app ho. Mobile per Android o iPhone al costo di 4,99 euro.