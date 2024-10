ho. Mobile lancia un'offerta a tempo da 4,99 euro al mese, con tanti GIGA e tanti asterischi

È sempre un buon momento per risparmiare sulla propria offerta di telefonia, e ho. Mobile ha appena lanciato una delle migliori offerte mobile: 100 Giga a 4,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati!

Dove sta il trucco? Ci sono alcune considerazioni da fare: prima di tutto non è disponibile per tutti, ma solo per chi proviene da certi operatori, e in secondo luogo potremo approfittarne per poco tempo. Andiamo a scoprire i dettagli.