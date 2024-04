Nuova offerta Kena al ribasso: 100 Giga a 4,99 euro al mese!

Kena 4,99 Flash 100

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

100 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

Tariffa mensile pari a 4,99 euro.

Nessun costo di attivazione.

Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Italia Power, NetValue, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Professional Link, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Dalla lista del traffico incluso capirete che si tratta di un'offerta dal bundle molto ricco se rapportato alla tariffa mensile richiesta.

Un'offerta che potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per chi ha intenzione di cambiare operatore, a partire da quelli che trovate elencati sopra.

L'offerta in questione dovrebbe essere attivabile in alcuni punti vendita dell'operatore, al momento non troviamo tracce di questa opzione sul sito ufficiale dell'operatore. Così come non è noto se vi sia una data di scadenza per attivarla. In ogni caso, se foste interessati, vi suggeriamo di attivarvi subito e consultare uno dei centri autorizzati Kena per scoprire se potete attivarla.