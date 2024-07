PosteMobile Creami Extra WOW è l'offerta dell'estate: 150 Giga a 6,99 euro

PosteMobile torna alla carica nel contesto delle offerte mobile, e lancia una nuova soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una nuova tariffa conveniente.

Stiamo parlando di PosteMobile Creami Extra Wow 150, un'offerta dal bundle ricco e dal prezzo piccolo. Sicuramente potrà entrare tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro. Andiamo quindi a vedere cosa include:

PosteMobile Creami Extra Wow 150

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. Inclusi i servizi Ti cerco e Richiama ora.

Costo di acquisto della nuova SIM pari a 10 euro. Prima ricarica richiesta di 10 euro, comprensiva del primo mese di tariffazione anticipato.

Come sempre accade, il bundle appena descritto per l'offerta PosteMobile si basa sul meccanismo dei credit. Questi saranno quindi disponibili illimitatamente per chiamate e SMS ma non per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate.

L'offerta che abbiamo descritto è in promozione: il piano comprende 10 GB al mese, e sempre ogni mese verranno erogati 140 GB in promozione per arrivare ai 150 totali.

Come attivare l'offerta PosteMobile

L'offerta PosteMobile Creami Extra Wow 150 è disponibile per tutti coloro che intendono attivare una nuova tariffa. L'attivazione andrà fatta esclusivamente online, tramite il link che trovate in basso. Ma dovrete essere veloci, visto che l'offerta in questione scade il prossimo 31 luglio.

PosteMobile Creami Extra Wow 150 | Attivazione online

Una volta che avete aperto il link sopra, potrete leggere tutte le condizioni dell'offerta che abbiamo appena descritto. Per procedere con l'attivazione sarà sufficiente cliccare su Acquista online, inserire tutti i dati richiesti per la spedizioni e per il pagamento. La SIM verrà spedita a domicilio, e successivamente sarà possibile procedere con l'attivazione e con l'eventuale trasferimento del numero telefonico.