Offerta Sky Wifi con Sky TV: meno di 20€ al mese con Sky Cinema o Sky Sport

Andando nello specifico, la rete fissa, per gli utenti che abbinano i pacchetti sopracitati, verrà proposta a partire da 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Ecco i prezzi nel dettaglio:

, mentre costerà 50 euro l'eventuale prezzo per attivare l'opzione Ultra Wifi. Inoltre, se Sky TV verrà attivato tramite internet, il cliente dovrà pagare il costo relativo all'attivazione di Sky Q via internet (pari a 9 euro).

Tramite queste offerte, verranno scontate anche i pacchetti televisivi che gli utenti sceglieranno in abbinamento. Nel dettaglio, scegliendo Sky TV con Sky Cinema, il primo costerà 9,90 euro al mese (per 18 mesi) mentre il secondo 5 euro al mese. Se si abbina Sky TV con Sky Sport, invece, il primo costerà 4,90 euro al mese (sempre per 18 mesi) mentre Sky Sport comporterà una spesa mensile di 10 euro. In entrambi i casi, gli utenti pagheranno complessivamente 34,80 euro al mese per i primi 18 mesi (invece di 68,90 euro, che diventano 74,90 euro per chi dovesse scegliere Sky Sport).