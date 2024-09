Come ottenere un buono Amazon di 100 euro con Sky

Così come spiegato su MondoMobileWeb, il buono Amazon si potrà ottenere attivando l'offerta di rete fissa sul sito ufficiale di Sky oppure tramite operatore telefonico. Successivamente, l'utente in questione riceveranno un'email che fornirà le istruzioni per ottenere il buono.

Ricevuta l'email, entro 7 giorni occorrerà accedere al link contenuto, inserire il proprio codice fiscale e poi quello cliente indicato sul contratto. Se tutto l'iter andrà in porto, il cliente riceverà il premio entro i 30 giorni successivi.

Come già accennato all'inizio, la promozione è riservata ai clienti Sky che hanno attivato un abbonamento residenziale ai servizi Pay TV e non ancora al servizio Sky Wifi. In tal senso, questa offerta può essere sfruttata anche dai clienti Sky TV che, insieme a Sky Wifi, attivano un'offerta Sky Mobile powered by Fastweb.

I già clienti Sky TV che attiveranno un'offerta di rete fissa potranno aggiungere anche una di queste opzioni:

Voce Unlimited (chiamate illimitate verso fissi e mobili);

Ultra Wifi (due Sky Wifi Spot in comodato d'uso gratuito);

Voce Estero (chiamate illimitate verso numeri fissi di alcuni Paesi esteri).

Per quanto riguarda le offerte disponibili per i già clienti Sky TV, le più interessanti sono: