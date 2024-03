Che prezzo la prima offerta 5G di Spusu: 150 GB a 8 euro fanno concorrenza a tutti

Spusu da tempo si distingue nel panorama degli operatori virtuali per trasparenza, offerte appetibili e meccanismi unici che consentono di accumulare Giga di traffico, ma adesso ha messo sul piatto una proposta in grado veramente di mettere alle corde i rivali (se non conoscete questo e altri operatori, date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori tariffe di telefonia mobile sotto i 7 e i 10 euro).

Ecco a voi Spusu 5G 150, la prima dell'operatore del gruppo Mass Response (con sede in Austria) a includere il 5G, e senza limiti di velocità, a un prezzo veramente imbattibile. Ecco cosa include, tenendo presente che è disponibile solo fino al 31 marzo, salvo proroghe:

2000 minuti di chiamate verso i fissi e i mobili in Italia, UE e Regno Unito

minuti di chiamate verso i fissi e i mobili in Italia, UE e Regno Unito 500 SMS in Italia, UE e Regno Unito

in Italia, UE e Regno Unito 150 GB in 5G senza limiti di velocità (fino a 300 Mbit in download e fino a 50 Mbit in upload), di cui 300 GB di riserva

8.44 GB in UE

in 5G senza limiti di velocità (fino a 300 Mbit in download e fino a 50 Mbit in upload), di cui 300 GB di riserva 7,98 euro al mese

al mese Costo SIM e attivazione: 9,90 euro per la SIM (anche se si opta per la eSIM) a cui bisogna sommare il primo canone mensile, quindi in totale si verseranno 17,88 euro

Vi ricordiamo che la Riserva dati è una soluzione di Spusu che converte tutti i minuti, gli SMS e dati che non consumate in megabyte a disposizione sotto forma di GB a partire dal mese successivo.

Ogni minuto e SMS non utilizzato aggiunge 1 MB, fino a 300 GB.

Spusu è un operatore virtuale e che si appoggia su rete WindTre e include nella sua offerta la segreteria telefonica e i servizi di reperibilità, mentre

il cambio tariffa è gratuito, senza vincoli o penali.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, Spusu 5G 150 come altre tariffe del marchio utilizza la modalità ricaricabile con Carta VISA o Mastercard, PayPal o in tutti i bar, tabacchi ed edicole Mooney abilitati.

Nei documenti di trasparenza viene indicato che il danneggiamento della SIM o la mancata restituzione in caso di esercizio del diritto di recesso comportano un costo di 4 euro, mentre i costi dopo aver consumato le unità incluse sono di 0,004 euro/MB per i dati, 0,04 euro al minuto per le chiamate e 0,04 euro/SMS per gli SMS.

L'offerta Spusu 5G 150 è attivabile da oggi fino al 31 marzo 2024 da tutti i clienti, che siano nuovi, già clienti o in portabilità, su SIM ed eSIM.