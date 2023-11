Offerta di Starlink per l'Italia: sconto di 150 euro sul kit

Il mercato degli operatori che offrono servizi di connettività per la linea fissa, soprattutto in fibra ottica , è davvero affollato. Ma tra tutti Starlink si distingue per il servizio che offre.

Abbiamo parlato in diverse occasioni di Starlink, e sappiamo che tra i punti a favore del suo servizio c'è la possibilità di avere connettività a internet di qualità anche nelle zone storicamente poco servite dalle classiche infrastrutture di rete terrestri, come ad esempio le località remote, e anche una velocità di rete sempre di alto livello.

Tra gli aspetti negativi invece troviamo il prezzo: si tratta di un servizio che si basa su satelliti in orbita intorno alla Terra, e che per questo prevede dei dispositivi di ricezione particolarmente complessi. Inoltre, si tratta di un servizio poco diffuso, almeno in Italia, e questo contribuisce a un prezzo non proprio abbordabile.

E allora vi farà piacere sapere dell'ultima offerta proposta da Starlink proprio per il mercato italiano. L'azienda sta infatti informando via email che sarà possibile acquistare il kit di installazione di Starlink al prezzo scontato di 299 euro. Tale prezzo originariamente ammontava a 450 euro.

Si tratta dunque di uno sconto consistente di oltre il 30%. L'azienda non ha specificato una data di scadenza dell'offerta proposta. Potete approfittarne attivando l'offerta tramite il sito ufficiale Starlink.