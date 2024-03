Volete attivare un'offerta TIM senza portabilità? Ecco le nuove TIM Jet a 11,99 euro

TIM Jet

TIM Jet Easy

Dunque, si tratta sostanzialmente di offerte quasi identiche, eccetto che per il bundle di traffico dati incluso.

Nel caso in cui si attiva la modalità di pagamento della tariffa mensile tramite Ricarica Automatica si avranno più GB a disposizione. Vi ricordiamo che Ricarica Automatica prevede l'addebito automatico della tariffa in fattura.

Ribadiamo che le offerte TIM Jet appena descritte sono disponibili all'attivazione solo per coloro che non intendono richiedere la portabilità del numero. In altre parole, le offerte TIM Jet sono disponibili solo per coloro che intendono attivare un nuovo numero. Se invece intendete passare a TIM da un altro operatore, allora potete consultare la nostra raccolta delle offerte con portabilità verso TIM.