L'offerta WindTre per i giovani perde un pezzo importante: Family Protect non più inclusa

La novità delle ultime ore consiste nella rimozione dell'opzione Family Protect dal bundle dell'offerta Super 5G Under 14+. Family Protect prevede la possibilità di attivare automaticamente la protezione sul web e per il blocco dei contenuti per i più piccoli, ed era disponibile tramite app a sé stante per coloro che attivavano l'offerta in questione a 9,99 euro al mese.

WindTre non indica se l'opzione sarà attivabile in maniera indipendente a un prezzo specifico.

Anzi, sul sito ufficiale ancora elenca Family Protect tra le opzioni a disposizione di coloro che attiveranno l'offerta Super 5G Under 14+.

Ma secondo le indiscrezioni citate da Mondomobileweb, sembra che a partire da oggi, 19 febbraio, l'offerta Super 5G Under 14+ non prevederà più la possibilità di attivare automaticamente e gratuitamente Family Protect.

Ci aspettiamo quindi degli aggiornamenti nel breve da parte di WindTre su come opzionalmente attivare la funzionalità di protezione per i più piccoli. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.