Offerta speciale per Zona DAZN su Sky o Tivùsat: 1€ al mese fino all’11 Ottobre

Da ieri 4 ottobre, così come diffuso da MondoMobileWeb, DAZN ha lanciato una promozione sull'opzione Zona DAZN: la possibilità di aggiungere al proprio abbonamento questo canale ad un costo mensile scontato per due mesi (che si aggiunge ad un ulteriore sconto per 2 mesi anche sull'abbonamento DAZN Standard). Per chi non lo sapesse, Zona DAZN è un canale opzionale visibile su digitale terrestre e satellite (con Sky e Tivùsat), che consente la visione di 7 partite della Serie A TIM, LaLiga EA Sports e altri contenuti originali della piattaforma.

In particolare, fino all'11 ottobre, questo canale, per due mesi, è offerto ad 1 euro, da sommare ovviamente al prezzo dell'abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus. Successivamente, il costo mensile si alzerà a 7,50 euro. Questa promozione, però, non è attivabile da clienti DAZN con l'opzione Zona DAZN già attiva. Inoltre, è disponibile anche un'offerta per chi non è ancora cliente DAZN. Sempre entro l'11 ottobre, sarà possibile aderire al piano DAZN Standard annuale a rate al prezzo di 29,99 euro al mese per i primi due mesi (poi il costo raggiungerà 30,99 euro al mese).

In pratica, DAZN Standard e Zona DAZN costerà 30,99 euro per i primi due mesi (29,99 euro DAZN Standard e 1 euro Zona DAZN) invece che 38,49€.