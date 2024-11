Very Mobile lancia ufficialmente il 5G e costa anche poco: ecco tutte le offerte disponibili

Le offerte che ha appena lanciato Very Mobile sono essenzialmente analoghe a quelle disponibili in precedenza, con la differenza che molte di esse ora integrano il traffico dati fino alla velocità del 5G. E i prezzi sono davvero invitanti . Andiamo a vederle nel dettaglio.

Very Mobile è attivo nel mercato della telefonia mobile italiano da ormai diversi anni, e torna a far parlare di sé per una novità rilevante. Very Mobile lancia ufficialmente le sue offerte con il 5G .

Il 5G di Very Mobile costa poco: ecco le offerte disponibili

L'annuncio di Very Mobile potevamo in qualche maniera aspettarcelo, visto che ormai la stragrande maggioranza degli operatori principali attivi in Italia offre tale opzione. Ora il 5G arriva anche per gli attuali e futuri clienti di Very Mobile.

Le offerte sono invitanti, anche perché i prezzi sono molto competitivi. Quella di lancio del 5G arriva addirittura a meno di 6 euro al mese, ed entra di diritto nella nostra raccolta delle migliori offerte mobile sotto i 7 euro.

Andiamo a vedere insieme le opzioni disponibili:

Very Mobile 150 Giga

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU.

da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis.

Questa è l'offerta principale di Very Mobile con la quale viene lanciato il suo 5G. Ma non finisce qui, perché Very Mobile ha scelto di includere gratuitamente l'opzione per avere il 5G anche in altre delle sue offerte. Queste sono analoghe a quella che abbiamo appena descritto, con la differenza che varia il traffico dati a disposizione e il prezzo.

Vediamole nell'elenco che segue:

200 GB in 5G a 6,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e gli altri operatori menzionati sopra. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis. a 6,99 euro al mese. Attivabile dai nuovi numeri. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione a 2,99 euro. a 11,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Vodafone, TIM e Kena. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis.

300 GB in 5G a 7,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e gli altri operatori menzionati sopra. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis. a 7,99 euro al mese. Attivabile dai nuovi numeri. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione a 2,99 euro. a 12,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Vodafone, TIM e Kena. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis.

440 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e gli altri operatori menzionati sopra. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis. a 9,99 euro al mese. Attivabile dai nuovi numeri. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione a 2,99 euro. a 13,99 euro al mese. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità da Vodafone, TIM e Kena. Nessun contributo di attivazione, SIM e spedizione gratis



Tutte le offerte che abbiamo appena menzionato e che includono gratuitamente il 5G potranno essere attivate a tali condizioni fino al prossimo 19 dicembre.

Potete procedere all'attivazione tramite il sito ufficiale dell'operatore.