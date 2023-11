Attivare una delle offerte Fastweb Mobile ora è più conveniente: i primi tre mesi sono gratis!

Passando ai costi di attivazione, in caso di attivazione online occorrerà spendere 17,95€ (per Fastweb Mobile), 18,95€ (per Fastweb Mobile Full) e 21,95€ (per Fastweb Mobile Maxi).

Attraverso altri canali di vendita, invece, per attivare Fastweb Mobile e Fastweb Mobile Full occorrerà spendere 20 euro, mentre per Fastweb Mobile Maxi sarà necessario sostenere una spesa pari a 22 euro. Con le offerte di rete mobile Fastweb, infine, il costo mensile potrà essere scalato dal credito residuo con due modalità: ricarica manuale o il meccanismo di Ricarica Automatica.