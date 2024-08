Le due nuove offerte iliad non stupiscono più come un tempo, e il merito è tutto suo

Complice probabilmente un mercato ormai piuttosto saturo , dove gli spazi di manovra per gli operatori sono ridottissimi, anche Iliad sembra aver perso un po' dello smalto che la contraddistingueva, probabilmente anche a causa di sé stessa . Quando le offerte che proponi sono già tra le migliori che ci siano , in termini di servizi/prezzo, non è facile fare di meglio (e non ce n'è nemmeno ragione, almeno finché non sarà la concorrenza a spingere di più).

Sale la fibra, che non è più così conveniente

Ci eravamo lasciati lo scorso aprile, con il lancio della fibra con la nuova iliadbox, il router dell'azienda, basata su Wi-Fi 7, allo stesso prezzo di prima: 19,99€ al mese per i clienti Iliad mobile, o 24,99€ al mese per tutti gli altri.

Adesso le cose cambiano. I nuovi prezzi della fibra iliad sono infatti i seguenti:

21,99€ al mese per utenti iliad mobile con offerte da 9,99€ o 11,99€ e metodo di pagamento automatico

per utenti iliad mobile con offerte da 9,99€ o 11,99€ e metodo di pagamento automatico 25,99€ al mese per tutti gli altri

Il costo di installazione è di 39,99€, con router Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito. Ricordiamo inoltre che sono incluse anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia, e verso i fissi di oltre 60 Paesi nel mondo.

Chiariamo infine che questi prezzi si intendono per i nuovi clienti. Chi già avesse la fibra iliad non subirà alcuna variazione di prezzo. Allo stesso modo queste cifre sono "per sempre" per chi le dovesse sottoscrivere adesso, come da tradizione dell'azienda.

Detto questo, quando Iliad lanciò in origine la sua offerta in fibra ottica, il prezzo era di 15,99€ al mese per i già clienti, e non c'erano vincoli sul costo dell'offerta mobile che l'utente doveva avere.

Il trend al rialzo è quindi piuttosto evidente, e si commenta da solo.

