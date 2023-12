Difficile resistere alle nuove offerte del Play Store: Limbo, Arrog e tanto altro in sconto!

Ci avviciniamo al periodo delle feste natalizie e questo potrebbe essere un buon momento per scoprire nuove app e giochi per dispositivi Android, visto che solitamente si ha più tempo libero.

Il Play Store infatti torna alla carica con una lista aggiornata di contenuti in offerta, soprattutto giochi Android che si trovano gratis o in sconto per un tempo limitato. Andiamo a vederli insieme nei paragrafi che seguono, ricordandovi anche come farvi rimborsare nel caso in cui un acquisto non dovesse soddisfarvi.