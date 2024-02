Fatevi tentare dai nuovi giochi in offerta sul Play Store: Concordia, Evoland 2 e tanto altro in sconto!

Le offerte del Play Store tornano ancora una volta a battere un colpo. Il popolare store delle app per dispositivi Android (ecco i migliori smartphone per giocare) ha appena rinnovato le offerte che riguardano i suoi contenuti.

Nella lista dei nuovi titoli gratis o in sconto per un tempo limitato troviamo una serie di giochi interessanti, come Concordia ed Evoland 2. Andiamo a vederli insieme, ricordandovi anche la nostra raccolta dei migliori giochi Android gratuiti.