Valanga di giochi in offerta sul Play Store: Codex of Victory e Cosmic Express in sconto!

Torniamo con il consueto appuntamento dedicato a coloro che sono alla ricerca di buone offerte sul Play Store. Il noto store delle app per dispositivi Android ha appena rinnovato quelli che sono i titoli gratis o in sconto per un tempo limitato.

Nelle ultime ore sono stati aggiunti diversi giochi Android tra quelli in offerta. Troviamo ad esempio Radio Commander, A Good Snowman, Cosmic Express e tanto altro in sconto. Andiamo a vedere insieme la lista completa.