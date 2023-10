Nuove offerte sul Play Store: Kairobotica e Lumino City da non perdere!

Il Play Store torna alla carica con le consuete offerte che riguardano i titoli per dispositivi Android. Anche per la serata di oggi, lo store delle app di Google ha rinnovato gli sconti che riguardano le app Android.

Tra i nuovi titoli in offerta troviamo soprattutto giochi Android, come Kairobotica e Lumino City, che sono gratis o in sconto per un tempo limitato. Andiamo a vederli insieme nel dettaglio.