Le offerte del Play Store più invitanti: Mega Man X, XCOM 2 e tanto altro in sconto!

Il Play Store non ci delude mai e, come ogni giorno, è tornato a rinnovare le sue offerte che riguardano contenuti per dispositivi Android.

Come ogni giorno, il Play Store ha infatti rinnovato la lista che contiene app e giochi Android gratis o in sconto per un tempo limitato. Andiamo a vedere insieme le offerte, ricordandovi anche come farvi rimborsare nel caso in cui un acquisto non dovesse soddisfarvi.