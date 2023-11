Che offerte sul Play Store: non perdetevi LIMBO e Grand Prix Story in sconto!

Anche oggi il Play Store torna alla carica con le sue offerte che riguardano i titoli per dispositivi Android che ospita sulla sua enorme piattaforma. Come accade praticamente ogni giorno, il Play Store ha rinnovato le offerte che propone per un tempo limitato.

Tra i nuovi contenuti del Play Store che troviamo gratis o in sconto troviamo, come spesso accade, un bel numero di giochi Android, come LIMBO e Grand Prix Story. Andiamo a vederli insieme nel dettaglio.