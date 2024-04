Le offerte di oggi sul Play Store: Cyberlords e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom in sconto!

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e, come al solito, continua a confermarsi un'ottima scelta per usufruire di interessanti sconti su app e giochi (date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese).

Tra le migliori offerte di oggi troviamo uno storico titolo per PlayStation 2 che sicuramente porta con sé i ricordi d'infanzia di molti: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Nei panni pongeBob, Patrick e Sandy i giocatori dovranno combattere per opporsi al piano di conquista della cittadina marina messo a punto da Plankton.

Vi ricordiamo inoltre che, qualora non foste soddisfatti del vostro acquisto, è possibile chiedere un rimborso.