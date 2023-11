Pioggia di offerte sul Play Store: L'Hacker Solitario e LumaFusion in sconto!

Anche per quest'anno il Cyber Monday si è concluso, ma a non avere un termine sono invece le offerte sul Play Store. Come di consueto, vi riportiamo i migliori sconti su app e giochi per il vostro dispositivo Android ricordandovi inoltre che, qualora non foste soddisfatti di qualsiasi acquisto, sarà sempre possibile richiedere un rimborso.

Tra le offerte più rilevanti di oggi troviamo L'Hacker Solitario, un interessante gioco di simulazione per chi è affascinato dal mondo dell'hacking ed una tra le migliori app per l'editing video: LumaFusion.