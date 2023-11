Con le offerte di rete fissa Vodafone si potrà avere un buono Amazon di 100 euro

Entrando nei dettagli la notizia, il buono si può ottenere scegliendo le offerte Internet Unlimited e Casa Wireless+. Dopo aver attivato una delle offerte coinvolte nell'iniziativa, entro 60 giorni dall'attivazione verrà inviata un'email all'indirizzo indicato durante la procedura. In questa email, sarà presente il link ad un modulo online, che andrà compilato entro il 29 febbraio 2024: in questo modo, si otterrà il codice del buono di Amazon. A riguardo, secondo quanto indicato dalla stessa Vodafone, si prevede di consegnare buoni per un valore complessivo di 50.000 euro.

Da oggi 6 novembre, e solo per tre giorni, sarà possibile ottenere in omaggio un buono Amazon da 100 euro con le offerte di rete fissa Vodafone. L'iniziativa, disponibile soltanto online, è pubblicizzata sul sito ufficiale dell'operatore tramite un banner dedicato (anche sull'app My Vodafone).

Parlando delle offerte, gli utenti dovranno optare per una in Fibra, FTTC o ADSL. Dunque, così come accennato all'inizio, si parla di Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX e in convergenza fisso mobile, Family Plan.

Infine, il buono Amazon da 100 euro è disponibile anche con le offerte in tecnologia FWA, che sono disponibili sia in 4G che in 5G. Per chi dovesse scegliere questa strada, sono disponibili le offerte Casa Wireless+ e Casa Wireless + Convergente (quest'ultima riservata ai già clienti di rete mobile Vodafone).