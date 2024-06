Le offerte Special 100 di Feder Mobile: minuti illimitati e 100 Giga a partire da 5,99€ al mese

Special 100 e Special 100V

Per l'attivazione online occorrerà spendere 19,90 euro, mentre nei punti vendita il prezzo suggerito varia tra 19,90 euro e 24,90 euro. In questo coso è incluso il primo mese dell'offerta scelta, il costo di attivazione e della SIM ricaricabile nonché le spese di spedizione.

Special 100V, che offre lo stesso pacchetto, è riservata a chi attiva un nuovo numero oppure per chi proviene da Vodafone e ho. Mobile. Il suo costo mensile, rispetto all'altra offerta, è di 6,99 euro.

Special 100 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga su rete Vodafone 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo mensile di 5,99 euro al mese. Questa promozione è attivabile da tutti i clienti che effettuano la portabilità da un altro operatore, ad eccezione di Vodafone e ho. Mobile.

Servizi inclusi

Tutte le offerte Feder Mobile includono gratuitamente i servizi di reperibilità Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e l'ascolto della Segreteria telefonica. Tutti questi servizi potranno essere sia attivati che disattivati in piena autonomia.

Ricordiamo, infine, che Feder Mobile è un operatore virtuale attivo su Vodafone in 2G e 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.