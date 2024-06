Il modo migliore per iniziare le vacanze? La nuova promo Spusu per le offerte 150 XL, anche con 5G

Non solo ha presentato la sua prima offerta 5G , ma ha anche lanciato piani interessanti come Spusu 200 XL , e ora con la nuova promo rilancia con il primo mese gratuito per le offerte 150 XL .

La nuova promo per Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G

Con la nuova promo, Spusu infatti propone il primo mese gratuito per le offerte Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Ecco cosa includono i due piani:

Spusu 150 XL

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 1000 minuti di chiamate internazionali verso UE e Regno Unito

illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 500 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 150 Giga di traffico dati fino in 4G+ 6,32 Giga in UE

di traffico dati fino in 4G+ 5,98 euro al mese

al mese Costo SIM: 9,90 euro

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 1000 minuti di chiamate internazionali verso UE e Regno Unito

illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 500 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 150 Giga di traffico dati fino in 5G, 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 8,35 Giga in UE

di traffico dati fino in 5G, 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 7,98 euro al mese

al mese Costo SIM: 9,90 euro

Sottoscrivendo la nuova promo, disponibile fino al 30 giugno 2024 salvo proroghe, si paga soltanto il prezzo della nuova SIM, ricordandovi che Spusu consente di scegliere tra SIM e eSIM.

L'offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già clienti, che hanno a disposizione un cambio offerta gratuito al mese.

Ricordiamo inoltre che Spusu mette a disposizione dei clienti la Riserva Dati, che permette di sommare i Giga che non vengono utilizzati nel mese con quelli del mese successivo, mentre gli SMS non consumati si trasformano in 1 MB di traffico dati (in teoria anche i minuti, ma visto che in queste offerte i minuti sono illimitati non è possibile trasformare il traffico voce in Riserva Dati). Il massimo che si può accumulare è di 300 Giga (il doppio dei Giga dell'offerta), ma senza limite di tempo.