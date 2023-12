Le offerte sul sul Play Store all'insegna della pixel art: Jumbo Airport Story, Burger Bistro Story e tanti altri giochi in sconto!

Il Play Store è il negozio digitale per i dispositivi Android e come sempre continua a proporre periodicamente interessanti sconti per app e giochi (date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese).

Le offerte di oggi premiano gli amanti della pixel art (qui la nostra guida su come fare quadri e dipinti in questo stile), grazie ai numerosi titoli in sconto della casa Kairosoft. Vi ricordiamo inoltre che, qualora non foste soddisfatti del vostro acquisto, sarà sempre possibile richiedere un rimborso.