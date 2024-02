Tutte le offerte TIM per tentare i clienti Iliad: si parte da 6,99 euro

TIM torna a farsi sentire nel settore delle offerte mobile e rinnova le promozioni che riguardano gli attuali clienti Iliad, con lo scopo di convincerli a cambiare operatore.

Le nuove offerte in questione si chiamano TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New, le quali si uniscono alle offerte TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy New. Andiamo a vederle tutte insieme nel dettaglio:

Canale Telegram Offerte

TIM Power Iron New

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. Costo di attivazione pari a 10 euro se effettuata in negozio.

se effettuata in negozio. Attivabile esclusivamente a coloro che effettueranno la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM Power Supreme Easy New

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 7,99 euro con addebito tramite Ricarica Automatica.

con addebito tramite Ricarica Automatica. Costo di attivazione pari a 10 euro se effettuata in negozio.

se effettuata in negozio. Attivabile esclusivamente a coloro che effettueranno la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM Power Special New

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 9,99 euro .

. Costo di attivazione pari a 10 euro se effettuata in negozio.

se effettuata in negozio. Attivabile esclusivamente a coloro che effettueranno la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM Power Special Easy New

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 200 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 300 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 9,99 euro con addebito tramite Ricarica Automatica.

con addebito tramite Ricarica Automatica. Costo di attivazione pari a 10 euro se effettuata in negozio.

se effettuata in negozio. Attivabile esclusivamente a coloro che effettueranno la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

Tutte le offerte descritte dovrebbero essere disponibili a partire dallo scorso 26 febbraio.

Sicuramente la loro attivazione potrà essere completata in uno dei rivenditori autorizzati TIM. Potete anche contattare o farvi contattare dal servizio clienti per procedere all'attivazione da casa. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale dell'operatore.