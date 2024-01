OK Golf e Machinarium sono tra le migliori offerte di oggi sul Play Store!

Una nuova settimana è iniziata ma le offerte sul Play Store non sono certo terminate. Anche oggi è possibile approfittare di sconti interessanti su app e giochi per il vostro smartphone Android (date un'occhiata anche alla nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per questo mese). Tra i titoli di oggi vi segnaliamo Machinarium, un'appassionante avventura grafica in un mondo simil-steampunk, dove dovremmo aiutare il robot Josef a salvare la sua fidanzata Berta rapita dalla banda delle Capinere.