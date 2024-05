Omate Crystal è il primo anello smart in vetro zaffiro: sembra uscito da Cyberpunk, è completamente trasparente!

Dal punto di vista dei sensori, Omate Crystal offre il monitoraggio di diversi parametri di salute . L'anello potrà infatti tracciare parametri come la frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue, le attività fisiche e il sonno. In questo senso, troviamo un'importante componente di intelligenza artificiale generativa , la quale dovrebbe garantire la generazione di report sullo stato di salute e delle attività svolte in base a tutti i parametri raccolti.

Uscita e Prezzo

Al momento Omate non ha comunicato dettagli ufficiali in merito alla disponibilità del nuovo Omate Crystal sul mercato. Non conosciamo quindi nemmeno il prezzo di lancio. L'anello attualmente è in esposizione presso la fiera Beyond Expo a Macao. Speriamo di vederlo presto anche dalle nostre parti.

Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo debutto sul mercato.