La One UI 6.0 per Galaxy S23 è a un passo dal lancio

Per la precisione, queste sarebbero le build di test della versione stabile identificate con la sigla "BWJG" e condraddistinte dal codice "SM-S918B ", cioè il nome in codice del top gamma premium, e sono state individuate all'interno dei server di test coreani, indiani, europei e del resto del mondo.

Nonostante pochi giorni fa c'è stato il lancio ufficiale della nuova interfaccia , questa ancora non si è fatta vedere a bordo degli smartphone Samsung . Però, sembra che stia per scoccare l'ora: il leaker Tarun Vats ha pubblicato su X un post in cui mostra di aver scovato le versioni ufficiali del firmware per il Galaxy S23 Ultra .

Sono passati già molti mesi da quando Samsung ha iniziato a lavorare alla One UI 6.0 , che arriverà sulla famiglia Galaxy S23 . Nell'ultimo periodo l'azienda coreana ha rilasciato diverse versioni della versione beta della One UI 6.0, il cui scopo è quello di risolvere bug e di valutarne l' affidabilità .

Tuttavia, bisogna precisare che queste non faranno parte del programma beta, quindi non saranno rilasciate a chi partecipa al programma, perché si muovono su due binari paralleli.

Perciò, significa che a breve Samsung potrebbe rilasciare la versione stabile in tutto il mondo, perché pare stia limando gli ultimi dettagli del suo firmware. Però, non si devono anticipare i festeggiamenti: sono state individuate anche delle nuove versioni della beta, quindi Samsung potrebbe prima rilasciare un altro aggiornamento della beta e in un secondo momento rilasciare la versione stabile.

Dunque, ancora non si conoscono le tempistiche perché l'azienda coreana non ha fornito informazioni ufficiali in merito, ma possiamo pensare che non manchi molto alla diffusione globale della nuova interfaccia.