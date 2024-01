La One UI 6.1 avrà delle animazioni fantastiche: chi non le vorrebbe?

Probabilmente farà il suo debutto sui nuovi top di gamma dell'azienda coreana, ma dovremmo vederla anche su molti smartphone che hanno già ricevuto la One UI 6.0 . Infatti, il leaker Tarun Vats ha pubblicato un post su X in cui rivela che sono state scovate delle versioni di test della One UI 6.1 per molti dispositivi.

Mancano pochi giorni all'evento di Samsung in cui verranno svelati i nuovi Galaxy S24 , ma oltre ai nuovi smartphone potrebbe essere il momento anche per la nuova One UI 6.1 , che dovrebbe portare molte novità.

Seppur non sia un'elenco ufficiale, vi riportiamo gli smartphone segnalati:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Ma le novità non finiscono qui, perché un altro leaker, Ice Universe, ha rivelato su X che la One UI 6.1 permetterà di scaricare dal Galaxy Store diversi font per la schermata di sblocco, così da concedere una personalizzazione maggiore del proprio dispositivo.

Inoltre, sempre il leaker Ice Universe ha pubblicato un altro post su X in cui parla delle animazioni presenti nella One UI 6.1, definendole più fluide e più delicate. Questo sarà possibile perché Samsung ha migliorato il frame rate rispetto alla One UI 6.0 e ha reso l'animazione di ritorno più elastica.

Infatti, ha pubblicato un video, che vi riportiamo in basso, di come sia più piacevole aprire e chiudere le app, perché non ci sono interruzioni o lag di sorta e perché, quando si chiude un app prima che questa abbia raggiunto la totalità dello schermo, l'animazione di chiusura inizia dove si è interrotta quella di apertura.

Ovviamente, nessuno userà lo smartphone in questo modo, ma ci mostra come Samsung abbia lavorato duramente per rendere la sua interfaccia più scorrevole.