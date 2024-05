One UI 6.1 arriva su Galaxy A34 e Galaxy A54, ma con una sorpresa...

Samsung continua ad aggiornare i suoi dispositivi alla nuova One UI 6.1. Dopo gli ex top di gamma, stavolta è il turno della serie Galaxy A, ovvero i dispositivi di fascia media dell'azienda coreana. Negli ultimi giorni, infatti, la società ha rilasciato l'update sui Galaxy A34 e Galaxy A54 in alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti.

Tuttavia, rispetto ad altri smartphone, come Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, quelli della serie Galaxy A riceveranno il pacchetto privo delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. In particolare, sembrerebbe che l'aggiornamento in questione implementa una migliore modifica delle immagini nell'app Galleria, un effetto di profondità di campo per lo sfondo, nuovi widget per la schermata di blocco e maggiori opzioni di personalizzazione. Inoltre, non mancano diverse opzioni di protezione della batteria ed altre modiche minori.