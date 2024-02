A breve One UI 6.1 e Galaxy AI arriveranno su Galaxy S23, Fold 5 e altri dispositivi

Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono stati i primi smartphone Samsung ad essere equipaggiati con la nuova One UI 6.1, caratterizzata da diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. L'update, come annunciato dalla stessa azienda qualche tempo fa, verrà rilasciato anche su alcuni smartphone meno recenti ed in tal senso sono state fornite delle tempistiche più accurate.

In particolare, Samsung lancerà l'aggiornamento One UI 6.1 su Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 e la serie Galaxy Tab S9 alla fine di marzo. Entro la fine del 2024, poi, l'azienda punta a portare le funzionalità Galaxy AI su oltre 100 milioni di smartphone, tablet e dispositivi indossabili Galaxy. A riguardo, l'aggiornamento alla nuova One UI 6.1 introduce Browsing Assist, Chat Assist, Circle to Search with Google, Generative Edit, Instant Slow-Mo, Interpreter, Live Translate, Note Assist e Transcript Assist.