La One UI 6.1 dei Galaxy S24 arriverà su questi modelli

Con questa nuova build abbiamo visto arrivare tante novità, come le tante funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, e altre che riguarda la personalizzazione dell'interfaccia grafica e non solo. E come sempre accade, dopo aver debuttato sui nuovi top di gamma, la nuova One UI 6.1 dovrebbe arrivare anche sui vecchi Galaxy.

Chiaramente l'aggettivo "vecchi" è molto relativo, visto che ci riferiamo ai modelli immediatamente precedenti a Galaxy S24. Andiamo quindi a vedere i modelli Galaxy che sicuramente riceveranno l'aggiornamento con la One UI 6.1:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Insomma, la lista sopra include essenzialmente tutti i dispositivi di fascia alta lanciati da Samsung durante lo scorso anno.

Sottolineiamo che si tratta dei modelli che Samsung ha citato esplicitamente come i prossimi modelli che riceveranno la One UI 6.1. Questo significa che successivamente il nuovo aggiornamento arriverà anche su altri modelli di Samsung.

I dubbi invece restano sulla possibilità di vedere tutte le novità in termini di intelligenza artificiale sui modelli precedenti di Samsung. Sappiamo infatti che l'intelligenza artificiale su Galaxy S24 è integrata a livello hardware, essenzialmente nel processore, per permettere un utilizzo sempre fulmineo anche offline. Possiamo quindi aspettarci che non tutte arriveranno sui modelli precedenti, e che comunque quelle che arriveranno saranno dipendenti da internet.

Ancora non conosciamo le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento alla One UI 6.1 per i modelli elencati sopra. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.