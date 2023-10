Le nuove funzioni per la sicurezza di One UI 6 vi faranno dormire sonni tranquilli

Ieri Samsung ha rilasciato l'atteso aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.0 per la serie Galaxy S23, e tra le numerose novità spiccano quelle dedicate alla privacy e la sicurezza (leggi anche: come funziona la One UI).

Una di queste, Auto Blocker, è particolarmente interessante perché non solo vi permette di bloccare l'installazione di app da fonti non attendibili (che non siano Play Store o Galaxy Store) o da USB, ma mette in atto anche una serie di azioni per prevenire gli attacchi Zero Click, ovvero quelli effettuati tramite immagini inserite nei messaggi (espandendo la precedente funzionalità nella One UI 5.1).

Nell'annunciare Auto Blocker, Seungwon Shin, EVP e Head of Security Team, Mobile eXperience Business presso Samsung, ha dichiarato come lo sforzo dell'azienda sia sempre quello di mettere gli utenti al sicuro dagli attacchi di sicurezza mantenendo al contempo la possibilità di scegliere le migliori opzioni per il proprio utilizzo, senza scegliere per loro.

E infatti Auto Blocker è un'opzione della nuova One UI che potete scegliere se attivare o meno. In caso non siate pratici di file APK e non sappiate distinguere tra fonti sicure e non (il che non è certo facile per un utente medio), la nuova One UI vi toglie dall'imbarazzo, permettendovi di attivare la funzione e impedendo l'installazione di file APK da fonti non attendibili.

In realtà Android già offre un livello di protezione per queste azioni, ma Auto Blocker è un livello ulteriore che vi impedirà proprio di portare a termine l'azione, senza permettervi di superarla toccando una notifica, e dandovi maggiore serenità in base al vostro livello di conoscenze o comportamento.

Un'altra funzione di Auto Blocker consente invece di effettuare un controllo di sicurezza delle app per aiutare gli utenti a rilevare potenziali app malware, comandi dannosi e persino l'installazione del software tramite un cavo USB.

Questa opzione protegge da una situazione in cui un utente malintenzionato accede al vostro Galaxy e tenta di installare app/strumenti dannosi, oltre a mettervi al riparo quando caricate il dispositivo tramite cavo USB in luoghi pubblici (sì, è pericoloso).

Ma non è finita. Auto Blocker è anche in grado di fermare gli attacchi Zero Click che sono perpetrati inviando un messaggio contenente un'immagine con codice dannoso nascosto al loro interno. Questa funzione è stata lanciata alcuni mesi fa con One UI 5.1, ma allora funzionava solo con le app Messaggi Google e Messaggi Samsung, mentre ora è attiva anche con app di messaggistica di terze parti.

Se volete sapere tutte le novità della One UI 6, vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati, quello generale e quello dedicato alle novità fotografiche.