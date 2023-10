One UI 6 per i Galaxy di Samsung: ecco tutte le novità fotografiche

Samsung si è sempre rivelata molto attenta al supporto software dei suoi smartphone negli ultimi anni, rilasciando aggiornamenti sempre rapidi e consistenti. Questo vale per gli aggiornamenti di sicurezza, ma anche per quelli che riguardano le versioni di Android.

Oggi è stata una bella giornata per gli utenti Samsung, soprattutto per coloro che possiedono un dispositivo della serie Galaxy S23. È stato infatti il giorno del major update ad Android 14 con la One UI 6.