One UI 6 Watch si allarga: l'aggiornamento sta arrivando anche sui Galaxy Watch di 3 anni fa

Il vostro smartwatch Samsung Galaxy sta per ricevere un nuovo aggiornamento . A partire da oggi 19 novembre 2024, la disponibilità della One UI 6 Watch si allargherà a tanti dispositivi dell'ecosistema Galaxy Watch, che finalmente potranno godere delle funzioni già viste su Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7 . Vediamo insieme quali saranno i modelli aggiornati e quali funzionalità saranno introdotte.

Modelli aggiornati a One UI 6 Watch

Il nuovo aggiornamento al sistema One UI 6 Watch in versione definitiva è compatibile con la maggior parte degli smartwatch Samsung delle ultime 4 generazioni.

Come accennato all'inizio, questa versione è già disponibile su Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, mentre nelle prossime settimane sarà in rollout per i seguenti modelli.

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch FE

Come da tradizione, essendo un rollout diviso in diverse fasi, potrebbero servire parecchie settimane per completare la distribuzione a tutti i dispositivi attivi nel mondo.

Se avete uno dei dispositivi compatibili nella lista in alto, tenete dritte le antenne e controllate se nei prossimi giorni l'aggiornamento arriverà anche per voi.