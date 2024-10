One UI 7 svelata: ecco tutte le novità di Android 15 secondo Samsung

La One UI 7 è la personalizzazione di Android 15 realizzata da Samsung. Quest'anno il rilascio ancora non è avvenuto , e questo sicuramente non ha reso felici gli utenti che hanno un modello del produttore sudcoreano.

Da qualche settimana ormai conosciamo ufficialmente Android 15, la nuova versione del robottino verde che Google ha lanciato sui suoi Pixel anche in versione stabile. Ma se non avete un Pixel è ancora difficile provare tutte le novità di Android 15 , anche se avete un top di gamma Samsung . La One UI 7 è in ritardo, ma grazie all'ultimo leak possiamo conoscere le sue novità .

Tutte le novità della One UI 7 con Android 15

Per le versioni precedenti di One UI Samsung ha seguito delle tempistiche abbastanza prevedibili. Con le prime beta pubbliche rilasciate nel corso dell'estate, e la versione stabile arrivata in autunno. Quest'anno invece la One UI 7 ancora non è uscita nemmeno in beta, con i rumor che indicano un lancio previsto addirittura a inizio 2025.

Dunque, la One UI 7 non è ancora arrivata per nessun dispositivo Samsung, ma grazie all'ultimo leak pubblicato da Android Headlines possiamo dare un'occhiata alle novità che includerà.

Nuove icone e schermata di blocco più semplice

Con la One UI 7 Samsung rinnoverà l'aspetto grafico delle icone di sistema. Questo dovrebbe renderle più riconoscibili, anche per coloro che hanno tante app installate.

Allo stesso modo, verrà aggiornata la schermata di blocco, rendendo la visualizzazione delle notifiche più razionale e più accessibile. L'animazione che trovate in basso vi mostra un assaggio di cosa aspettarvi.