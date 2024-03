Avete caricato i vostri Galaxy? Manca pochissimo alla One UI 6.1 e alle sue meraviglie AI

Samsung è di parola: dopo aver anticipato lo scorso mese che l'aggiornamento a One UI 6.1 sarebbe arrivato sui Galaxy del 2023 a marzo, ora conferma che il suo rilascio è imminente (siete alla ricerca di un Galaxy? Date un'occhiata ai migliori sul mercato, per tutte le tasche). Andiamo a vedere quando e su che telefoni, oltre ad avere un'anticipazione di come apparirà la One UI 6.1 su Galaxy S23 Ultra e su Galaxy Z Fold 5.

One UI 6.1 in arrivo domani su questi Galaxy

Iniziamo dalla notizia più interessante: domani 28 marzo inizierà il rilascio della One UI 6.1. Samsung lo aveva già anticipato a fine febbraio e ora è ufficiale. Su quali dispositivi arriva One UI 6.1 L'aggiornamento a OneUI 6.1 arriverà sui dispositivi di punta del 2023, ovvero sulla serie Galaxy S23, sul Galaxy S23 FE, sui Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e sui Galaxy Tab S9. Quando arriverà One UI su altri Galaxy Samsung non ha rivelato quando One UI 6.1 arriverà sugli altri Galaxy idonei, ma si spera che gli aggiornamenti partano da aprile. Per quanto riguarda la lista dei dispositivi, potete guardare qui sotto.

Lista Galaxy che verranno aggiornati a One UI 6.1 Galaxy S series Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S23 FE Galaxy S22 Ultra Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra Galaxy S21+ Galaxy S21

Galaxy Z series Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series Galaxy A73 Galaxy A72 Galaxy A54 Galaxy A53 Galaxy A52 (A52 5G, A52s) Galaxy A34 Galaxy A33 Galaxy A25 Galaxy A24 Galaxy A23 Galaxy A15 (LTE+5G) Galaxy A14 (LTE+5G) Galaxy A13 Galaxy A04s Galaxy A04 Galaxy A05s

Galaxy M series Galaxy M54 Galaxy M53 5G Galaxy M33 5G Galaxy M23 Galaxy F series Galaxy F54 Galaxy F23 Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover series Galaxy Xcover 5 Pro Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab series Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE+ Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Galaxy Tab A7 Lite



Guardate la nuova One UI 6.1 in azione

Ma quali saranno le novità della nuova One UI? Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, gran parte delle funzionalità AI dei Galaxy S24 sarà disponibile sui dispositivi di punta del 2023. SamMobile è riuscita ad avere un accesso anticipato all'aggiornamento, e lo ha mostrato in due video, uno su Galaxy S23 Ultra e uno su Galaxy Z Fold 5. Cosa aspettarsi da One UI 6.1

Per quanto riguarda le funzioni Galaxy AI, spiccano la possibilità di riassumere testi lunghi e pagine web, formattare automaticamente il testo nelle note, tradurre e trascrivere le registrazioni vocali e correggere errori di grammatica e ortografia, oltre a cambiare il tono dei messaggi durante la chat. Nelle chiamate, si può usare l'IA per tradurre voce e testo in tempo reale per voi e per il vostro interlocutore, mentre per quanto riguarda la modifica delle immagini si possono rimuovere oggetti e spostarli, ricreando il contenuto dell'immagine mancante, e creare sfondi personalizzati basati su vari temi e parole chiave.