Samsung aggiorna le sue smart TV con la One UI: cosa cambia e i modelli coinvolti

Samsung l'aveva promessa pochi giorni fa alla Samsung Developer Conference (SDC) 2024, e in anticipo sulle tempistiche ha avviato il rilascio della sua One UI sugli smart TV. Scopriamo cosa cambia e come aggiornare, perché le novità sono tantissime. Purtroppo se vi state chiedendo quali sono i modelli supportati, non abbiamo una risposta definitiva: Samsung non è stata chiara, ma i migliori TV, almeno dal 2023, dovrebbero essere aggiornati.

Le novità di One UI sugli smart TV Samsung

Con l'arrivo della One UI sui TV, Samsung vuole mettere ordine alla frammentazione che impera nell'ecosistema dei suoi dispositivi. Ma cosa cambia? Sette anni di aggiornamenti e One UI Se infatti smartphone e tablet funzionano su One UI, frigoriferi e altri elettrodomestici sono basati su Family Hub, mentre gli smart TV utilizzano Tizen OS. Ora con l'arrivo della One UI (sembra basata su Tizen), l'azienda coreana inizia un processo di unificazione. L'annuncio è arrivato pochi giorni fa alla SDC 2024, e segue la promessa di supportare i suoi TV per sette anni, proprio come succede per i dispositivi mobili. L'aggiornamento porta i TV da Tizen 7.0 a Tizen 8.0, che come dicevamo è stato rimarchiato in One UI. Nel caso del Samsung S90C, si è passati dalla versione software 2000 (ricevuta pochi giorni fa) alla versione 2011.

Miglioramenti grafici Stando a quanto riportato, dopo aver installato l'aggiornamento si notano subito nuove icone per Bixby, Galleria, Samsung Internet e SmartThings, le stesse che troviamo sui telefoni Galaxy. La schermata iniziale ora include tre nuove schede: "Per te", "Live" e "App", consentendo un accesso più rapido ai contenuti preferiti. La sezione delle impostazioni, che appare premendo l'icona a forma di ingranaggio sul telecomando, è ora molto più compatta, ha bordi arrotondati e icone più piccole. Per prima cosa visualizza tre scorciatoie: Tastiera numerica, Impostazioni e SmartThings. In alto si troveranno le sezioni a cui l'utente accede più di frequente, in modo da poterle raggiungere più velocemente. La maggior parte delle icone è stata aggiornata, così come i menu pop-up per Bluetooth, Q-Symphony e Uscita audio, e ora presentano un aspetto più compatto e moderno. I pulsanti all'interno del menu Impostazioni ora sembrano interruttori effettivi piuttosto che pulsanti di opzione. Altri miglioramenti includono una barra di gioco ridisegnata, una nuova bacheca giornaliera con sfondi e widget utili, e altro ancora. Inoltre Samsung ha portato sui TV anche l'animazione con quattro puntini rotanti. Nuove funzioni Tra le nuove funzioni abbiamo una nuova sezione "Guarda più tardi", che consente di salvare programmi TV e film in un elenco da vedere in un secondo momento. Inoltre l'aggiornamento porta anche funzionalità in stile Continuity di Apple, come la possibilità di utilizzare la stessa tastiera e mouse sul TV e altri dispositivi Samsung collegati allo stesso account. Gli utenti possono anche monitorare le metriche e i dettagli dell'allenamento in tempo reale sulla loro Smart TV direttamente dal loro Galaxy Watch. Inoltre, tra le novità, possiamo vedere come Samsung abbia implementato funzionalità di ricerca migliorate. Le note di rilascio Qui sotto potete vedere le note di rilascio complete per Samsung S90C.

Note di rilascio One UI su smart TV Samsung One UI Scopri infinite possibilità con One UI Immergiti in un'esperienza di schermo Samsung unica con contenuti personalizzati, giochi ottimizzati, fitness e connettività senza soluzione di continuità per una vasta gamma di dispositivi. [Notifica aggiornamento] Questo aggiornamento include modifiche e miglioramenti come elencato di seguito.

Le modifiche esatte possono variare a seconda del modello del dispositivo, del paese, ecc.

Alcune delle funzionalità che cambiano potrebbero richiedere l'accesso a un account Samsung.

Tieni aggiornato il tuo dispositivo e controlla regolarmente gli aggiornamenti software.

Una volta installata questa versione del sistema operativo, non è possibile disinstallare o tornare alla versione precedente. [Samsung Tizen OS aggiornato] Samsung Tizen OS passa dalla versione 7 a e include nuovi strumenti e funzionalità open source.

Aggiornamento del motore web dalla versione 94 alla 108 in Samsung Tizen OS 8.0 [Schermata iniziale] Sono state implementata La scheda Per te (consigli personalizzati), la scheda Live e la scheda App, consentendo un facile accesso ai contenuti e alle app che desideri. [Guarda più tardi] La funzione "Guarda più tardi" è stata aggiunta alla schermata dei dettagli del contenuto, consentendo agli utenti di salvare i contenuti preferiti in un elenco Guarda più tardi e goderseli comodamente. [Samsung Daily+] Un hub di servizi per lo stile di vita che fornisce utili esperienze di vita quotidiana è stato aggiunto alla schermata Home. [Cerca] I contenuti cercati di recente e i contenuti correlati sono stati implementati come raccomandazioni. [Multicontrollo] Puoi controllare più dispositivi Samsung che hanno effettuato l'accesso con lo stesso account Samsung utilizzando la stessa tastiera e mouse. [Tracker di allenamento] Collegando il tuo Galaxy Watch, è possibile monitorare i dati di allenamento in tempo reale, inclusi il consumo di calorie e la frequenza cardiaca. Per maggiori dettagli, fai riferimento alla guida disponibile su Daily+. [Impostazione remota/123/Pulsante colore] In base alla cronologia di utilizzo e alle circostanze attuali, è possibile fornire consigli personalizzati sui canali e sulle impostazioni [SmartThings] Le telecamere loT possono essere utilizzate tramite l'app Smart Things sui dispositivi mobili [Accessibilità] La scorciatoia per l'accessibilità può riorganizzare le sue opzioni in base alla frequenza di utilizzo. [Guida al programma] Il design è stato aggiornato per migliorare la comodità dell'utente e "Samsung TV Plus" è stato aggiunto come nuova categoria. [Tastiera sullo schermo] Le lingue supportate sono state ampliate. La funzione Drag & Drop del mouse è stata migliorata e quando un dispositivo mobile è collegato, il pad di input verrà visualizzato automaticamente sullo schermo del cellulare. [Barra di gioco] L'interfaccia della barra di gioco è stata modificata con il design più recente. [Vista multipla] Ingrandisci le schermate su richiesta. Quando si esegue il mirroring di un dispositivo mobile, è possibile utilizzare i controlli della tastiera e del mouse. [Board giornaliero] Con Daily Board, puoi decorare lo schermo con bellissimi sfondi e widget utili, anche quando lo schermo è spento. [ConnecTime] Le nuove funzionalità includono videochiamate, messaggistica e condivisione dello schermo mobile per TV e dispositivi mobili. [Sicurezza] Sono state implementate misure avanzate di protezione dei dati (è richiesto l'accesso all'account Samsung). [Q-Symphony] Il Surround Setup per gli speaker Wi-Fi è stato aggiornato a Q-Symphony, consentendo la connessione al Music Frame. [Avviso di modifica nelle app supportate] Alcune app potrebbero non essere compatibili con Samsung Tizen OS 8.0. Controlla la compatibilità con i fornitori di app prima di aggiornare il tuo dispositivo.

I modelli supportati

Come anticipavamo all'inizio, non è chiaro quali siano i modelli supportati. Samsung sta rilasciando l'aggiornamento per i TV S90C OLED del 2023 con Tizen OS 7.0, quindi possiamo immaginare che l'aggiornamento riguardi almeno i TV di fascia alta a partire dal 2023. Non tutti gli utenti lo hanno ricevuto, quindi sembra che la casa di Seul lo stia rilasciando gradualmente, con l'intenzione di raggiungere i dispositivi supportati nelle prossime settimane e mesi. Per la lista effettiva, non possiamo fare altro che aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Samsung: aggiorneremo l'articolo quando ne sapremo di più.

Come aggiornare

Se volete controllare la presenza dell'aggiornamento, potete andare nelle Impostazioni del vostro TV premendo il tasto a forma di casa sul telecomando, poi cliccate su Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio a sinistra). In Tutte le Impostazioni, cliccate su Supporto e selezionate Aggiornamento: se disponibile vi verrà proposto e potrete installarlo. Ricordiamo che i televisori che riceveranno l'aggiornamento per la One UI saranno supportati per sette anni.

